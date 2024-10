Ilfattoquotidiano.it - La metamorfosi cinquestelle e il tradimento delle origini: un vero peccato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) di Claudio Carli Il paradosso è evidente: in un’Italia dove cresce il disagio sociale, chi propugna la difesa dei diritti costituzionali efasce più deboli continua a perdere consensi. È questo l’enigma che avvolge il Movimento 5 Stelle, formazione politica che, nonostante un programma apparentemente in sintonia con le esigenze popolari, registra un costante declino elettorale. Sarebbe riduttivo attribuire questa emorragia di consensi solo alle figure di Grillo, Conte o ai “traditori” come Di Maio. La chiave di lettura va cercata secondo me più in profondità, nell’evoluzione stessa del Movimento e nel suo rapporto con l’attuale leadership. Giuseppe Conte, pur essendo uno degli ultimi veri statisti italiani – come dimostrato dalla sua capacità di ottenere i 209 miliardi del Pnrr – sembra aver innestato un dna diverso nel corpo del Movimento.