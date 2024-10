Jiu-jitsu, poker di medaglie per il Rio Grappling Prato Sud (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato, 30 ottobre 2024 - Pochi giorni fa a Roma, si è svolta la seconda edizione dell'”Italian Trophy Open Brazilian Jiu-jitsu”, che ha visto convergere nella capitale numerosi agonisti provenienti da tutta Italia. A combattere c'era anche una delegazione del Rio Grappling Club Prato Sud, composta dai Edoardo Travaglini, Stefano Galeotti e Gabriele Reali. E il gruppo, cimentandosi nelle varie categorie anagrafiche e nelle varie specialità, è riuscito a tornare a casa con quattro medaglie: nel dettaglio si tratta di un oro, due argenti ed un bronzo che lasciano ben sperare sia per il presente che per il futuro. Lanazione.it - Jiu-jitsu, poker di medaglie per il Rio Grappling Prato Sud Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Pochi giorni fa a Roma, si è svolta la seconda edizione dell'”Italian Trophy Open Brazilian Jiu-”, che ha visto convergere nella capitale numerosi agonisti provenienti da tutta Italia. A combattere c'era anche una delegazione del RioClubSud, composta dai Edoardo Travaglini, Stefano Galeotti e Gabriele Reali. E il gruppo, cimentandosi nelle varie categorie anagrafiche e nelle varie specialità, è riuscito a tornare a casa con quattro: nel dettaglio si tratta di un oro, due argenti ed un bronzo che lasciano ben sperare sia per il presente che per il futuro.

