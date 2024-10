Quotidiano.net - Inquinamento, le smart city aiutano a raggiungere la carbon neutrality

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Oltre 500mila persone sono morte in tutto il mondo come conseguenza diretta di eventi meteorologici estremi tra il 1997 e il 2016 e nello stesso periodo sono state subite perdite economiche per 3,16 trilioni di dollari USA. Queste cifre devastanti relative al cambiamento climatico hanno spinto gli stati di tutto il mondo ad adottare misure e compromessi internazionali per combattere il cambiamento climatico e implementare strategie ecosostenibili e rispettose dell'ambiente, in grado di portare un impatto ambientale inferiore. Le città sono responsabili della maggior parte dell'attività economica mondiale, del consumo energetico e delle emissioni di gas serra. Per questo, per ridurre significativamente le emissioni, i centri urbani devono sia utilizzare meno energia sia sfruttare maggiormente i periodi in cui è disponibile energia rinnovabile intermittente.