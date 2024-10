Infortunio Calhanoglu, novità importanti per il centrocampista dell’Inter. Ecco quando rientrerà (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Infortunio Calhanoglu, si avvicina sempre più il rientro del centrocampista nerazzurro. Svelata la data del probabile ritorno in campo Lasciatosi alle spalle il pareggio nel derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter di Inzaghi mette nel mirino le prossime sfide di campionato. Nel mezzo anche le condizioni sull’Infortunio di Calhanoglu dopo i problemi riscontrati alla coscia sinistra. Proprio in previsione Calcionews24.com - Infortunio Calhanoglu, novità importanti per il centrocampista dell’Inter. Ecco quando rientrerà Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024), si avvicina sempre più il rientro delnerazzurro. Svelata la data del probabile ritorno in campo Lasciatosi alle spalle il pareggio nel derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter di Inzaghi mette nel mirino le prossime sfide di campionato. Nel mezzo anche le condizioni sull’didopo i problemi riscontrati alla coscia sinistra. Proprio in previsione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Infortunio Calhanoglu: svelato quando tornerà a disposizione; Calhanoglu e Acerbi (Inter), le novità sugli infortuni: Juventus a forte rischio; ?? Infortunio Calhanoglu, ultime novità e il verdetto per Inter-Juventus; NEWS – Gudmundsson, Zielinski, Calhanoglu, Koopmeiners, Kean, Acerbi, Nico, Ndoye: le novità; Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: condizioni e tempi di recupero; ?? Infortunio Calhanoglu, il primo verdetto e tempi di recupero; Leggi >>>

?? Inter, novità Calhanoglu: il verdetto per la 10^ e l’11^ giornata

(fantamaster.it)

Infortunio Calhanoglu - Arrivano importanti aggiornamenti sul centrocampista dell'Inter: quando sarà a disposizione ...

Inter, novità dall’infermeria: ecco quando rientrano Calhanoglu, Acerbi e Carlos Augusto

(fcinter1908.it)

"Per Acerbi, invece, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno in più, e quindi la gara con l’Arsenal di mercoledì prossimo", sottolinea il quotidiano che poi aggiunge come Carlos Augusto ...

Inter: infortunio Calhanoglu, svelati i tempi di recupero

(calciomercatoweb.it)

Ci sono delle importanti novità relative ai tempi di recupero di Hakan Calhanoglu, che si è infortunato nel corso della partita di campionato contro la Roma. Il successo esterno contro i giallorossi h ...

?? Infortunio Calhanoglu, ultime novità e il verdetto per Inter-Juventus

(fantamaster.it)

Video Infortunio Calhanoglu Video Infortunio Calhanoglu

Infortunio Calhanoglu - Dopo il leggero problema muscolare accusato nei giorni scorsi, Calhanoglu non ha preso parte dalla ...