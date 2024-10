Imprese e territori, più sostenibile significa più competitivo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – L’attenzione alla sostenibilità premia le Imprese e sarà un impegno sempre più importante alla luce della direttiva europea che dal 1° gennaio 2026 rende obbligatorio il bilancio di sostenibilità anche per le Imprese non quotate che, però, superino due limiti fra 50 milioni di ricavi, 25 milioni di attivo e 250 dipendenti. Dal 2027, invece, toccherà anche alle piccole e medie Imprese quotate in Borsa. E, a cascata, anche le PMI non obbligate dalla normativa saranno coinvolte in questo processo, perchè lungo tutta la filiera sarà chiesto di dimostrare il rispetto di determinati criteri di sostenibilità.L’accelerazione verso un’economia più a misura d’uomo, che punti sulla sostenibilità, è stata fotografata alla prima edizione della BNC ESG Conference. Unlimitednews.it - Imprese e territori, più sostenibile significa più competitivo Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – L’attenzione alla sostenibilità premia lee sarà un impegno sempre più importante alla luce della direttiva europea che dal 1° gennaio 2026 rende obbligatorio il bilancio di sostenibilità anche per lenon quotate che, però, superino due limiti fra 50 milioni di ricavi, 25 milioni di attivo e 250 dipendenti. Dal 2027, invece, toccherà anche alle piccole e mediequotate in Borsa. E, a cascata, anche le PMI non obbligate dalla normativa saranno coinvolte in questo processo, perchè lungo tutta la filiera sarà chiesto di dimostrare il rispetto di determinati criteri di sostenibilità.L’accelerazione verso un’economia più a misura d’uomo, che punti sulla sostenibilità, è stata fotografata alla prima edizione della BNC ESG Conference.

Imprese e territori, più sostenibile significa più competitivo

BERGAMO (ITALPRESS) - L'attenzione alla sostenibilità premia le imprese e sarà un impegno sempre più importante alla luce della direttiva europea che dal 1° gennaio 2026 rende obbligatorio il bilancio

