Il maltempo sta devastando la Spagna, decine di morti a Valencia: le immagini dei soccorritori nella tempesta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il maltempo sta flagellando il sud-est della Spagna e l'area di Valencia in particolare: il bilancio al momento è drammatico e l'emergenza è in corso. Vigili del fuoco che si calano dall'elicottero per soccorrere persone intrappolate dall'acqua, imbragati e portati via prima pochi attimi prima che vengano travolti dalla corrente. immagini impressionanti quelle provenienti dalla Spagna in queste ore. In appena 8 ore a Valencia è caduta la pioggia di un anno, causando al momento almeno 63 morti. Il bilancio è però in continuo aggiornamento, mentre gli esperti concordano: "Una simile violenza non si registrava da oltre 100 anni". Il maltempo sta devastando la Spagna, decine di morti a Valencia: cosa sta succedendo maltempo e inondazioni hanno colpito da ieri sera il sud-est della Spagna. Si tratta di una delle alluvioni più drammatiche dall'agosto 1996.

Meteo, maltempo: alluvioni in Spagna, oltre 50 morti a Valencia - Le immagini

Una fortissima ondata di maltempo ha provocato alluvioni in Spagna, con un bilancio impressionante di almeno 50 morti a Valencia

Spagna, decine di morti e devastazione provocati dal maltempo

Sono state 48 ore di terrore, ma non è ancora finita. Le piogge torrenziali hanno portato morte e distruzione nella regione di Valencia. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti, diversi sono ba

Maltempo in Spagna, la DANA travolge Valencia e Andalusia: morti, dispersi e danni incalcolabili - FOTO e VIDEO

Morti, dispersi e ingenti danni in Spagna a causa del maltempo. La DANA travolge Valencia e Andalusia. Le autorità: "situazione drammatica"

Spagna, situazione catastrofica: il cilcone Dana travolge tutto. Montagne di automobili accatastate

Una "goccia fredda" si è isolata stazionando per diverso tempo sulla stessa zona. Da Valencia immagini terribili: ci sono morti e dispersi.