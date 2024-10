Il caffè all'olio d'oliva non piace, Starbucks lo ritira dopo valanga di critiche: “Ottimo lassativo” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Qualcuno ricorderà sicuramente il lancio, avvenuto meno di un anno fa e accompagnato da uno storytelling roboante, che parlava di una ‘rivoluzione ispirata da un viaggio in Italia’. Proprio nel nostro Paese aveva fatto il suo debutto Oleato, la linea di bevande a base di caffè con olio extravergine di oliva di Starbucks, approdata successivamente negli States. Ebbene, la notizia del giorno – comparsa ieri sera sul sito web della Cnn – è che il colosso della caffetteria di Seattle eliminerà dai propri menu l’intera linea, ammantatasi, nel frattempo, di una reputazione assai controversa. Quotidiano.net - Il caffè all'olio d'oliva non piace, Starbucks lo ritira dopo valanga di critiche: “Ottimo lassativo” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Qualcuno ricorderà sicuramente il lancio, avvenuto meno di un anno fa e accompagnato da uno storytelling roboante, che parlava di una ‘rivoluzione ispirata da un viaggio in Italia’. Proprio nel nostro Paese aveva fatto il suo debutto Oleato, la linea di bevande a base diconextravergine didi, approdata successivamente negli States. Ebbene, la notizia del giorno – comparsa ieri sera sul sito web della Cnn – è che il colosso della caffetteria di Seattle eliminerà dai propri menu l’intera linea, ammantatasi, nel frattempo, di una reputazione assai controversa.

Il caffè all'olio d'oliva non piace, Starbucks lo ritira dopo valanga di critiche: “Ottimo lassativo”

A meno di un anno dal lancio, “Oleato” sarà eliminato dai menu. Il flop del prodotto non ha fatto bene ai conti della catena, già in crisi di vendite a livello mondiale ...

