Iea, il mercato energie pulite triplicherà nel 2035 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il mercato globale per le sei principali tecnologie dell'energia pulita (fotovoltaico, eolico, auto elettrica, batterie, elettrolizzatori e pompe di calore), sulla base delle politiche attuali aumenterà da 700 miliardi di dollari nel 2023 a più di 2.000 miliardi di dollari nel 2035, vicino al valore del mercato mondiale del petrolio negli ultimi anni. Lo scrive la Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia (organismo Ocse), nel suo rapporto annuale sulla produzione e il commercio delle energie pulite, "Energy Technology Perspectives 2024". Il commercio globale di queste tecnologie pulite nel giro di un decennio sarà più che triplicato, fino ad ad arrivare a 575 miliardi di euro, superiore di più del 50% all'attuale commercio globale del gas naturale. Quotidiano.net - Iea, il mercato energie pulite triplicherà nel 2035 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilglobale per le sei principali tecnologie dell'energia pulita (fotovoltaico, eolico, auto elettrica, batterie, elettrolizzatori e pompe di calore), sulla base delle politiche attuali aumenterà da 700 miliardi di dollari nel 2023 a più di 2.000 miliardi di dollari nel, vicino al valore delmondiale del petrolio negli ultimi anni. Lo scrive la Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia (organismo Ocse), nel suo rapporto annuale sulla produzione e il commercio delle, "Energy Technology Perspectives 2024". Il commercio globale di queste tecnologienel giro di un decennio sarà più che triplicato, fino ad ad arrivare a 575 miliardi di euro, superiore di più del 50% all'attuale commercio globale del gas naturale.

Il mercato globale per le sei principali tecnologie dell'energia pulita (fotovoltaico, eolico, auto elettrica, batterie, elettrolizzatori e pompe di calore), sulla base delle politiche attuali aumente ...

Dall'Energy Technology Perspectives 2024 della IEA tutti i dati sul mercato delle tecnologie pulite, compresi investimenti e supply chain.

Secondo il nuovo rapporto “Energy Technology Perspectives 2024” (ETP-2024), dell'International energy agency (Iea), «La rapida diffusione delle tecnologie energetiche pulite offre grandi opportunità a ...

L'analisi dell'Aie mostra la complessa interazione tra politiche energetiche, industriali e commerciali, mentre ...