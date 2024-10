I programmi in tv oggi 30 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Su Rai Uno Il diritto di contare, su Canale 5 Io canto generation. Guida ai programmi Tv della serata del 30 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 30 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.20 Il diritto di contare. 1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Su Rai Movie dalle 21.10 Nome in codice: Broken Arrow. Stati Uniti, anni 90. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 30 ottobre 2024: film e intrattenimento Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Su Rai Uno Il diritto di contare, su Canale 5 Io canto generation. Guida aiTv della serata del 30Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 30? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Il diritto di contare. 1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Su Rai Movie dalle 21.10 Nome in codice: Broken Arrow. Stati Uniti, anni 90.

21.30 I CASI DI TERESA BATTAGLIA NINFA DORMIENTE Regia Kiko Rosati con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata Nei boschi della Val Resia viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta ...

21.30 SEMPRE AL TUO FIANCO Con Ambra Angiolini, Fortunato Cerlino Victor confessa la sua colpevolezza e si costituisce. Sara e Canovi sono orgogliosi di lui, e Ginevra gli promette il suo sostegno ...