“Ho una grave malattia”. L’annuncio choc dell’attore de Il Paradiso delle Signore: “Mi devo fermare” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terribile annuncio dell’attore italiano, che ha rivelato di essere affetto da una grave malattia. Quindi, è costretto a lasciare la serie televisiva perché deve necessariamente pensare alla sua salute. Ha bisogno di molto tempo da dedicare al suo fisico, anche perché la problematica non è appunto affatto di poco conto. Il pubblico ovviamente è molto rattristato. L’attore italiano ha parlato così della grave malattia che lo ha colpito: “È trascorso un mese da quando ho incontrato, all’inaugurazione a palazzo Velli, tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo“. Leggi anche: “Ho un cancro maligno”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terribile annuncioitaliano, che ha rivelato di essere affetto da una. Quindi, è costretto a lasciare la serie televisiva perché deve necessariamente pensare alla sua salute. Ha bisogno di molto tempo da dedicare al suo fisico, anche perché la problematica non è appunto affatto di poco conto. Il pubblico ovviamente è molto rattristato. L’attore italiano ha parlato così dellache lo ha colpito: “È trascorso un mese da quando ho incontrato, all’inaugurazione a palazzo Velli, tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologiadel sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo“. Leggi anche: “Ho un cancro maligno”.

Pietro Genuardi: “Lascio Il paradiso delle signore, grave malattia”

Armando Ferraris de Il Paradiso delle Signore, al secolo Pietro Genuardi, lascia il set: colpito da una grave malattia ...

Armando Ferraris dice addio a Il Paradiso, Genuardi ha una malattia: 'Non mi vedrete più'

L'attore Pietro Genuardi ha rivelato di avere una malattia del sangue e che quindi Armando non sarà più nello sceneggiato ...