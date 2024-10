Halloween è il capodanno satanico che espone a rischi anche i giovani | l’allarme dell’esorcista psichiatra

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Una festa commerciale che non ha radici storiche nel nostro Paese, una moda anglosassone da cui ci siamo fatti rapire”. Così Famiglia Cristiana scatena la sua battaglia contro. Nell’intervista pubblicata on line, loe psicoterapeuta Valter Cascioli, consulente dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie), mette in guardia. “Attenzione,è una festa diabolica. All’indomani, infatti, la cronaca narra di messe nere, riti satanici, violenze estupri”.“Si tratta di un’antichissima ricorrenza pagana di origine celtica, Samhain, nata in Irlanda, circa tremila anni fa. Nel XIX secolo si sposta negli Stati Uniti, per poi ritornare in Europa, in epoca più recente. Il nomesi diffonde dal 1745 e deriva invece dalla contrattura dell’espressione scozzese ‘All Hallow’s Eve’, che significa ‘vigilia di tutti i santi’ “, ricorda.