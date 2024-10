Google, Pichai: Project Astra nel 2025. Aiuterà Gemini a "vedere" il mondo in tempo reale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Project Astra è l'agente basato sull'IA di Google capace di reagire in tempo reale al mondo che lo circonda, registrato tramite la fotocamera di un dispositivo Dday.it - Google, Pichai: Project Astra nel 2025. Aiuterà Gemini a "vedere" il mondo in tempo reale Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è l'agente basato sull'IA dicapace di reagire inalche lo circonda, registrato tramite la fotocamera di un dispositivo

During its Q3 earnings call, Alphabet CEO Sundar Pichai confirmed Google's AI agents will only be launched in 2025.

Google CEO Sundar Pichai briefly talked about Project Astra, and the Pixel 9, during Alphabet’s Q3 2024 earnings call.

Tempo di lettura: 1 minuto. Google rivela Project Astra, un chatbot AI che lavora con la fotocamera del tuo dispositivo per offrire assistenza immediata e interattiva nella vita quotidiana. Project ...

Google won't ship tech from Project Astra, its wide-ranging effort to build AI apps and “agents” for real-time, multimodal understanding, until next year at the earliest. Google CEO Sundar Pichai ...