Gilardino: «Balotelli ci darà una mano ma la priorità è la squadra. Domani non è convocato» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa in vista di Genoa-Fiorentina. Focus del suo intervento l’utilizzo dal primo minuto di Mario Balotelli già nella gara suddetta, che prevederà non poche difficoltà dato lo stato di forma dei Viola. L’ex attaccante della Nazionale ha però frenato addirittura sulla convocazione di Balotelli, considerato ancora fisicamente non pronto e da “tutelare” in vista di una stagione lunga e complessa, nella quale Super Mario potrebbe dare una grossa mano in termini di gol e assist (o almeno così spera). Balotelli in pompa magna: cosa ne pensa Gilardino? Di seguito un estratto di quanto dichiarato in conferenza stampa: «Balotelli è arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con la squadra sia con test fisici. Domani non sarà convocato. Ilnapolista.it - Gilardino: «Balotelli ci darà una mano ma la priorità è la squadra. Domani non è convocato» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Albertoè intervenuto in conferenza stampa in vista di Genoa-Fiorentina. Focus del suo intervento l’utilizzo dal primo minuto di Mariogià nella gara suddetta, che prevederà non poche difficoltà dato lo stato di forma dei Viola. L’ex attaccante della Nazionale ha però frenato addirittura sulla convocazione di, considerato ancora fisicamente non pronto e da “tutelare” in vista di una stagione lunga e complessa, nella quale Super Mario potrebbe dare una grossain termini di gol e assist (o almeno così spera).in pompa magna: cosa ne pensa? Di seguito un estratto di quanto dichiarato in conferenza stampa: «è arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con lasia con test fisici.non sarà

"Io so bene quello che lui ci può dare, ma vi avevo già spiegato in passato che lui non può comunque risolvere tutti i nostri problemi".

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina.

L'allenatore del Grifone ha dato il benvenuto all'attaccante italiano e ha fatto il punto sulla sua condizione fisica: pronto per la prossima partita?

Genova - Tante assenze, classifica complicata, risultati che non arrivano, società in crisi. Alberto Gilardino non si abbatte. "Rimpianti per essere rimasto al Genoa? Sono orgoglioso di essere l'allen ...