GF, Maica Benedicto pensa ancora a Tommaso Franchi: “Ho bisogno di vederlo” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nonostante Maica Benedicto sia tornata in Spagna, sembra che il suo cuore sia rimasto in Italia, nella casa del GF. Da quanto emerso negli ultimi giorni, la concorrente del Gran Hermano starebbe ancora pensando a Tommaso Franchi, tanto da confessare di volerlo rivedere. “Ho bisogno di vederlo” – Sebbene la Benedicto abbia trascorso solo una settimana L'articolo GF, Maica Benedicto pensa ancora a Tommaso Franchi: “Ho bisogno di vederlo” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nonostantesia tornata in Spagna, sembra che il suo cuore sia rimasto in Italia, nella casa del GF. Da quanto emerso negli ultimi giorni, la concorrente del Gran Hermano starebbendo a, tanto da confessare di volerlo rivedere. “Hodi” – Sebbene laabbia trascorso solo una settimana L'articolo GF,: “Hodi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Grande Fratello”, cos’è successo nella puntata del 21 ottobre. Eliminati e nomination; GF,, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello spagnolo; Grande Fratello, Fiordaliso rivela chi sono i giocatori più forti: ha paura di Maddaloni, ma scatta la censura; Una calda sauna per Tommaso Franchi e- 2024 | GF; Grande Fratello, Greta Rossetti dopo la rottura con Mirko Brunetti: "Una lezione che avrei preferito evitare"; Grande Fratello, ecco cosa è successo in settimana: dall'uscita di Bea all'interesse di Federico per Anita; Leggi >>>

GF, Maica Benedicto pensa ancora a Tommaso Franchi: “Ho bisogno di vederlo”

(dailynews24.it)

Nonostante Maica Benedicto sia tornata in Spagna, sembra che il suo cuore sia rimasto in Italia, nella casa del GF. Da quanto emerso negli ultimi giorni, ...

Grande Fratello, Tommaso e Maica si sono innamorati? La rabbia e la delusione di Mariavittoria

(mondotv24.it)

Tommaso Franchi e Maica Benedicto sembrano essere molto presi l'uno dall'altra. E ciò non va giù a Mariavittoria.

Maica vuole tornare al GF italiano per Tommaso: “So che gli piaccio”, Shaila promette di aiutarla

(msn.com)

Maica Bendicto è rientrata in Spagna per tornare nella Casa dell’edizione locale del suo Grande Fratello ma il suo cuore è rimasto in Italia, da Tommaso ...

GF, Maica ripensa a Tommaso: 'Se mi manca? Sì, molto, sono sincera'

(it.blastingnews.com)

Maica Benedicto è tornata al Gran Hermano ma non riesce a dimenticare la breve esperienza al GF Italia: 'Tommaso mi ha fatto ridere' ...