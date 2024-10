Nerdpool.it - Fairy Tail 2, disponibile in preorder!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust aprono oggi i preordini digitali per il nuovo RPG d’azione2. Per celebrare l’occasione, i fan possono guardare il filmato d’apertura del gioco e scoprire la trama originale “Key to the Unknown”. Il sequel diretto del titolo del 2020 saràdal 13 dicembre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, e dal 12 dicembre su PC tramite Steam. Nel filmato d’apertura, i giocatori potranno vivere in anteprima la saga dell’Impero di Alvarez, affrontando battaglie intense con la gildacontro nemici iconici come Emperor Spriggan Zeref e Black Dragon Acnologia, richiamando le scene leggendarie dell’anime e del manga originale.