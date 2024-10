Era andato a funghi e di lui si erano perse le tracce | ritrovato senza vita il 91enne pontino Augusto

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo tre giorni passati all’aperto, alla sua età,poche le speranza di trovarlo ancora in buona salute da parte dei suoi soccorritori. Una previsione che purtroppo era esatta. E’ stato infattiil corpo diBattaglini, ildi Sezze che era uscito di casa ieri per andare anei boschi. Uscito da casa sua, nella zona di Crocemoschitto, intorno alle 8 e 30 del mattino di sabato, verso le 15, non vedendolo rientrare, la famiglia ha fatto scattare l’allarme. Per quasi quattro giorni, decine di uomini, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e gruppi di Protezione Civile, oltre a molti parenti ed amici di famiglia, hanno cercato sueavere successo. Per allargare le ricerche sono stati utilizzati anche droni ed elicotteri fino alla drammatica scoperta effettuata, in una zona limitrofa alla Valle Sant’Angelo.