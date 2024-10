È in arrivo Apex Legends 2.0? EA risponde alla domanda parlando del futuro della serie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel corso dell’ultima conferenza dedicata ai risultati finanziati di Electronic Arts, il CEO della società, Andrew Wilson, ha risposto ad una domanda riguardante il futuro di Apex Legends, affermando che non hanno intenzione di realizzare Apex Legends 2.0. Un investitore ha infatti chiesto a Wilson se all’interno di EA hanno intenzione di riconquistare nuove fette di pubblico, cercando in questo modo di porre un freno al costante ed inesorabile declino di giocatori che sta colpendo lo sparatutto online da ormai un po’ di mesi a questa parte. Leggiamo quanto dichiarato da Andrew Wilson: “Quello che posso dire è che in genere, ciò che abbiamo visto, sempre nel contesto dei giochi live-service su larga scala, è che la versione 2 non ha quasi mai avuto lo stesso successo della versione 1. Game-experience.it - È in arrivo Apex Legends 2.0? EA risponde alla domanda parlando del futuro della serie Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel corso dell’ultima conferenza dedicata ai risultati finanziati di Electronic Arts, il CEOsocietà, Andrew Wilson, ha risposto ad unariguardante ildi, affermando che non hanno intenzione di realizzare2.0. Un investitore ha infatti chiesto a Wilson se all’interno di EA hanno intenzione di riconquistare nuove fette di pubblico, cercando in questo modo di porre un freno al costante ed inesorabile declino di giocatori che sta colpendo lo sparatutto online da ormai un po’ di mesi a questa parte. Leggiamo quanto dichiarato da Andrew Wilson: “Quello che posso dire è che in genere, ciò che abbiamo visto, sempre nel contesto dei giochi live-service su larga scala, è che la versione 2 non ha quasi mai avuto lo stesso successoversione 1.

