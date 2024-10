Docenti di sostegno precari, la Adss a Reggio Calabria lascia a casa specializzati anche con 100 punti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' iniziato con l'angoscia di restare senza lavoro l'anno scolastico 2024-25 per gli insegnanti di sostegno precari della scuola secondaria di secondo grado di Reggio Calabria, che si ritrovano per la maggior parte lasciati a casa.Al quarto bollettino di nomine a tempo determinato da Reggiotoday.it - Docenti di sostegno precari, la Adss a Reggio Calabria lascia a casa specializzati anche con 100 punti Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' iniziato con l'angoscia di restare senza lavoro l'anno scolastico 2024-25 per gli insegnanti didella scuola secondaria di secondo grado di, che si ritrovano per la maggior parteti a.Al quarto bollettino di nomine a tempo determinato da

Individuazione dei precari per le supplenze, un lettore denuncia irregolarità

Irregolarità nella convocazione del personale docente di sostegno. Le segreterie stanno saltando la prima fascia, ma il regolamento è chiaro.

Percorsi per docenti di sostegno INDIRE: crediti e requisiti

Il 2025, rappresenta un’occasione particolare per i docenti precari che hanno insegnato su sostegno senza averne il titolo, nella misura in cui saranno attivati dei percorsi da parte dell’INDIRE, volt ...

Precari storici docenti e ATA, indennizzo da 4 a 24 mesi, sarà stabilito da un giudice. Ok dalla Camera al Dl Salva Infrazioni

Via libera da parte della Camera dei Deputati al decreto legge Salva Infrazioni che introduce, tra le altre misure, anche novità per i docenti e ATA precari.

Docenti precari, una situazione esplosiva: è il momento di dire basta

Mentre Valditara presenta con toni trionfalistici i progetti di intelligenza artificiale che partiranno in alcuni regioni, e che nel lungo termine potrebbero mutare il volto della scuola italiana, i ...