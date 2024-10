Cyberpunk 2077 arriverà su Mac con Path Tracing e Frame Generation (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CD Projekt Red e Apple hanno annunciato la prossima disponibilità di Cyberpunk 2077 in versione nativa per Mac. La cosa interessante è che manterrà anche sui processori Apple Silicon tecnologie come Path Tracing e Frame Generation, fino ad ora fiore all'occhiello delle schede video NVIDIA. Dday.it - Cyberpunk 2077 arriverà su Mac con Path Tracing e Frame Generation Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CD Projekt Red e Apple hanno annunciato la prossima disponibilità diin versione nativa per Mac. La cosa interessante è che manterrà anche sui processori Apple Silicon tecnologie come, fino ad ora fiore all'occhiello delle schede video NVIDIA.

