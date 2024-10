Cristiano Ronaldo disastroso in Coppa, nel rigore decisivo centra un bambino in curva: Al Nassr eliminato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cristiano Ronaldo protagonista in negativo in Coppa d'Arabia: sbaglia il rigore del pareggio in pieno recupero centrando in pieno volto un bambino sugli spalti e l'Al Nassr di Stefano Pioli viene clamorosamente eliminato agli ottavi dal modesto Al-Taawon. Fanpage.it - Cristiano Ronaldo disastroso in Coppa, nel rigore decisivo centra un bambino in curva: Al Nassr eliminato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)protagonista in negativo ind'Arabia: sbaglia ildel pareggio in pieno recuperondo in pieno volto unsugli spalti e l'Aldi Stefano Pioli viene clamorosamenteagli ottavi dal modesto Al-Taawon.

