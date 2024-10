Con Mara Venier l’amore non ha età… (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriva su Rai1 “Le stagioni dell’amore”, il nuovo dating show condotto da Mara Venier. A partire dal 9 novembre, ogni sabato alle 14:00, un romantico treno ci porterà alla scoperta di storie d’amore uniche e indimenticabili. In un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, vedremo protagonisti over 60 alla ricerca della loro anima gemella. Ma c’è un twist: saranno i loro giovani avatar a fare il primo passo! Sì, avete capito bene: giovani ragazze e ragazzi prenderanno le sembianze degli over 60, rivivendo la loro giovinezza e raccontando la loro storia d’amore Attraverso un auricolare, gli over 60 guideranno i loro avatar, svelando la loro personalità, i loro desideri e le loro paure. Sarà un gioco di sguardi, di gesti, di parole, un vero e proprio battito a cuore aperto. 361magazine.com - Con Mara Venier l’amore non ha età… Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriva su Rai1 “Le stagioni del”, il nuovo dating show condotto da. A partire dal 9 novembre, ogni sabato alle 14:00, un romantico treno ci porterà alla scoperta di storie d’amore uniche e indimenticabili. In un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, vedremo protagonisti over 60 alla ricerca della loro anima gemella. Ma c’è un twist: saranno i loro giovani avatar a fare il primo passo! Sì, avete capito bene: giovani ragazze e ragazzi prenderanno le sembianze degli over 60, rivivendo la loro giovinezza e raccontando la loro storia d’amore Attraverso un auricolare, gli over 60 guideranno i loro avatar, svelando la loro personalità, i loro desideri e le loro paure. Sarà un gioco di sguardi, di gesti, di parole, un vero e proprio battito a cuore aperto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, la crisi con Nicola Carraro: «Abbiamo rischiato di separarci,per gelosia...»;: "L'ultima Domenica In, stavoltatorno indietro. Per farla ho trascurato le persone che amo"; Rai:solo Domenica In - al via un dating show per over 60;pronta per "Le Stagioni dell'": il primo ciak nel nuovo studio Rai;, da Domenica In all’con Nicola Carraro: “abbiamo rischiato di separarci”;: “Ricomincio da Renzo Arbore… tanto mio marito Nicola Carraroè geloso”; Leggi >>>

Luca Barbareschi, la verità sulla notte di sesso con Mara Venier: «In amore sono un cattivo esempio»

(msn.com)

«A Sanremo ho bussato tutta la notte alla porta di Mara Venier. Volevo passare la notte con lei...». Parole di Luca Barbareschi pronunciate a Ballando con le stelle. Parole che ...

Il compleanno di Mara Venier: emozioni intense e l’amore dei nipoti

(assodigitale.it)

Il compleanno di Mara Venier: una celebrazione specialeMara Venier ha recentemente celebrato il suo 74esimo compleanno in un modo che, pur non privo d ...

“Casa imperiale con vista mozzafiato” Mara Venier mostra la casa dove vive, l’attico ha un valore da capogiro

(bigodino.it)

Scopri la vita di Mara Venier, la Signora della Domenica, il suo legame con Roma e l'amore per la sua casa, mentre affronta con determinazione un intervento ...

Mara Venier a Domenica In: «Non vi spaventate, sono anestetizzata». Ieri il quinto intervento alla retina

(msn.com)

Mara Venier è stata operata ieri - sabato 26 ottobre - alla retina dell'occhio destro per la quinta volta nel giro di pochi mesi e ...