Come si diventa carabiniere? Le domande dei bambini ai militari dell’Arma (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Misano Gera d’Adda. Martedì 22 ottobre i Carabinieri delle Stazioni di Treviglio e di Caravaggio hanno incontrato oltre cento giovani delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto Scolastico Primario di Misano Gera d’Adda, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mozzanica. Per gli alunni è stata una “lezione” diversa ed entusiasmante. Dopo la proiezione di alcuni video istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, i Comandanti delle Stazioni di Treviglio e di Caravaggio, Luogotenente Luca Bencivenga e Maresciallo Giuseppe Barbieri, hanno illustrato ai bambini le innumerevoli funzioni del carabiniere e il quotidiano impegno a favore della collettività, rappresentando anche i molteplici compiti e specialità dell’Arma, i valori che contraddistinguono l’Istituzione, tra cui il rispetto verso il prossimo. Bergamonews.it - Come si diventa carabiniere? Le domande dei bambini ai militari dell’Arma Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Misano Gera d’Adda. Martedì 22 ottobre i Carabinieri delle Stazioni di Treviglio e di Caravaggio hanno incontrato oltre cento giovani delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto Scolastico Primario di Misano Gera d’Adda, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mozzanica. Per gli alunni è stata una “lezione” diversa ed entusiasmante. Dopo la proiezione di alcuni video istituzionalidei Carabinieri, i Comandanti delle Stazioni di Treviglio e di Caravaggio, Luogotenente Luca Bencivenga e Maresciallo Giuseppe Barbieri, hanno illustrato aile innumerevoli funzioni dele il quotidiano impegno a favore della collettività, rappresentando anche i molteplici compiti e specialità, i valori che contraddistinguono l’Istituzione, tra cui il rispetto verso il prossimo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Come si diventa carabiniere? Le domande dei bambini ai militari dell’Arma; I militari dell'Arma a scuola: "Come si diventa carabiniere?"; Misano Gera d'Adda, i bambini «a lezione» dai carabinieri. Gli alunni: «Come ci si arruola?»; Concorso carabinieri 2024, 3.852 posti: requisiti e come fare domanda; Concorso Arma dei Carabinieri 2024: bando e domanda; Concorso per ufficiale del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri: come candidarsi; Leggi >>>

I militari dell'Arma a scuola: "Come si diventa carabiniere?"

(primatreviglio.it)

Nell'incontro con gli alunni delle classi 4° e 5° della Primaria di Misano i militari dell'Arma di Treviglio e Caravaggio hanno spiegato chi sono e cosa fanno i carabinieri ...

Misano Gera d'Adda, i bambini «a lezione» dai carabinieri

(bergamo.corriere.it)

I comandanti delle stazioni di Treviglio e Caravaggio hanno incontrato gli alunni delle classi quarta e quinta. Iniziative analoghe in altre scuole della Bassa ...

Carabinieri, insediato nuovo comandante provinciale di Bolzano

(ansa.it)

Accolto dal comandante della Legione carabinieri Trentino Alto Adige, generale di brigata Stefano Paolucci, si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano, colonnello Antoni ...

Il carabiniere arrestato risponde al giudice e contesta le accuse

(genovatoday.it)

Interrogatorio fiume per il maresciallo Davide Oddicini, che questa mattina ha risposto alle domande della gip Elisa Campagna nell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto nel carcere di Pontedecimo ...