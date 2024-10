Liberoquotidiano.it - "Camilla è un po'...": De Martino, la frase (maliziosa) che fa impazzire lo studio (e non solo) | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Santino però non si cambia alla fine". Il disastro della puntata di mercoledì sera di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 seguitissimo tanto in tv quanto sui social sta tutto qui. Il concorrente, dal Lazio, è salutato come "la nostra mascotte" da Stefano De. E' accompagnato indalla figlia Elisa, "la mia principessa". La partita non è fortunatissima, ma sicuramente coraggiosa come quando Santino fa tritare l'offerta da 35mila euro del Dottore. A quattro pacchi dalla fine, padre e figlia chiamano il pacco numero 17 e vengono bruciati i 200mila euro. "Chi troppo vuole nulla stringe", chiosa Elisa mentre Santino bisbiglia "alla fine ce l'abbiamo noi i 100 euro", riferendosi al pacco numero 11 in mano fin dall'inizio. Restano in ballo, appunto, i 100 euro e due rossi discreti, 20mila e 50mila euro.