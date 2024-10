Inter-news.it - Biasin: «Inter, alternative sottotono. Contro l’Empoli due rispondano!»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tra poche ore il fischio d’inizio di Empoli-, nella quale Simone Inzaghi sfrutterà ancora alcune sue. Proprio sulle seconde linee Fabrizioha qualcosa da dire nella trasmissione di Radio Sportiva. NON AL LIVELLO – Fabrizioanalizza la rosa nerazzurra, spiegando: «L’l’estate scorsa ha costruito la rosa dicendo chiaramente le sue intenzioni. Avere dieci coppie di giocatori di movimento che riuscissero a darsi fastidio l’uno con l’altro per assicurarsi la titolarità. Quell’alternativa dev’essere forte tanto quanto il titolare. Questa cosa, in questo momento, non la stiamo vedendo perché ci sono dei giocatori che sono nettamente superiori alle loro. Questo significa che sono scarsi? No! Sono giocatori che secondo me stanno sotto performando e sono chiamati ad avere una resa superiore perché potenzialmente ce l’hanno».