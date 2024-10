Baranzate, cocaina ed eroina: 4 kg di droga in cucina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Milano ieri ha arrestato a Baranzate tre cittadini marocchini di 54, 47 e 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga, scoprendo un ingente quantitativo di cocaina ed eroina. Arrestati dalla Polizia 3 marocchini con la droga in un appartamento a Baranzate Ieri pomeriggio, gli agenti del Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Milano ieri ha arrestato atre cittadini marocchini di 54, 47 e 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di, scoprendo un ingente quantitativo died. Arrestati dalla Polizia 3 marocchini con lain un appartamento aIeri pomeriggio, gli agenti del

A Baranzate scoperto un appartamento centrale dello spaccio. Sequestrati 4 chili di droga e 15mila euro

Baranzate (Milano), 30 ottobre 2024 – Cocaina, contanti e bilancini di precisione. È quanto hanno trovato i poliziotti del commissariato Scalo Romana ieri in un appartamento a Baranzate. Gli agenti ...

Baranzate (MI), oltre 4 chili di droga e 15mila euro in casa: 3 arresti

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2024 – La Polizia di Stato di Milano ieri ha arrestato tre cittadini marocchini di 54, 47 e 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i ...

