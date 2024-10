Austria, si cerca il killer cacciatore con la sua ‘lista di morte’ con 50 nomi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paura in Austria dove la polizia sta ancora cercando il cacciatore-killer Roland Drexler, sospettato di aver sparato e ucciso lunedì al sindaco di Kirchberg Franz Hofer e a un altro uomo. Secondo le prime informazioni, riporta Bild, il primo omicidio sarebbe avvenuto per un contenzioso legato a reati di caccia. Le autorità Austriache temono però che Drexeler possa voler fare più vittime. La ‘lista della morte’ del killer Austriaco Secondo gli inquirenti, infatti, esiste una sorta di ‘lista di morte’ con i nomi di 50 persone. Appartengono tutti all’ambiente del sospetto assassino e molti hanno un legame con la caccia. Lo riporta il portale di notizie ‘oe24’. Secondo la polizia, le persone presenti nella lista sono state poste sotto protezione. Lapresse.it - Austria, si cerca il killer cacciatore con la sua ‘lista di morte’ con 50 nomi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paura indove la polizia sta ancorando ilRoland Drexler, sospettato di aver sparato e ucciso lunedì al sindaco di Kirchberg Franz Hofer e a un altro uomo. Secondo le prime informazioni, riporta Bild, il primo omicidio sarebbe avvenuto per un contenzioso legato a reati di caccia. Le autoritàche temono però che Drexeler possa voler fare più vittime. Ladelladelco Secondo gli inquirenti, infatti, esiste una sorta didicon idi 50 persone. Appartengono tutti all’ambiente del sospetto assassino e molti hanno un legame con la caccia. Lo riporta il portale di notizie ‘oe24’. Secondo la polizia, le persone presenti nella lista sono state poste sotto protezione.

