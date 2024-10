Aurora Tila, un testimone: «Ho visto il fidanzato mentre la buttava dal balcone». Lei ha cercato di aggrapparsi alla ringhiera, lui l'ha colpita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'è un super testimone che ha dato indicazioni ritenute decisive per la morte di Aurora Tila. Avrebbe detto di aver visto il ragazzo indagato buttare giù la 13enne dal balcone. Ilmessaggero.it - Aurora Tila, un testimone: «Ho visto il fidanzato mentre la buttava dal balcone». Lei ha cercato di aggrapparsi alla ringhiera, lui l'ha colpita Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'è un superche ha dato indicazioni ritenute decisive per la morte di. Avrebbe detto di averil ragazzo indagato buttare giù la 13enne dal

Ci sarebbe un testimone della morte di Aurora Tila, la 13enne precipitata da un balcone di un condominio di Piacenza.

Il trauma cranico riportato da Aurora Tila, la 13enne precipitata dall’ottavo piano del palazzo in cui viveva con la madre e la sorella a Piacenza nella giornata di venerdì ...

Ha provato con tutte le forze a restare aggrappata alla ringhiera, che per Aurora significava continuare a vivere. La giovane, che sarebbe stata uccisa dal fidanzato a Piacenza lo scorso 25 ottobre,..

Il caso della tragica morte di Aurora Tila, la tredicenne di Piacenza , si arricchisce di nuovi dettagli grazie alla testimonianza di un supertestimone. Il 25 ottobre, il testimone avrebbe visto Auror ...