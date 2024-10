Antonio Polito presenta il suo nuovo libro in un talk con Midiri, Lagalla e Tamajo allo Steri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Che cosa può insegnare l’esperienza umana e politica di Alcide De Gasperi ai politici e agli amministratori di oggi? E che funzione nello sviluppo del Sud, può avere l’autonomia come disegnata nel Dopoguerra? Saranno interrogativi – questi e molti altri – che verranno affrontati domani (giovedì Palermotoday.it - Antonio Polito presenta il suo nuovo libro in un talk con Midiri, Lagalla e Tamajo allo Steri Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Che cosa può insegnare l’esperienza umana e politica di Alcide De Gasperi ai politici e agli amministratori di oggi? E che funzione nello sviluppo del Sud, può avere l’autonomia come disegnata nel Dopoguerra? Saranno interrogativi – questi e molti altri – che verranno affrontati domani (giovedì

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Antonio Polito presenta il suo nuovo libro in un talk con Midiri, Lagalla e Tamajo allo Steri; Le cinque lezioni di De Gasperi ai politici di oggi: Antonio Polito presenta il suo ultimo libro “Il costruttore”, domani allo Steri a Palermo; Pomigliano, Antonio Polito presenta il suo libro su De Gasperi; Polito e Del Bono a Botticino dialogano su De Gasperi; Antonio Polito al Teatro Karol, cinque ezioni da De Gasperi per i politici di oggi; Giulianova. Antonio Polito presenta il libro “Il costruttore”, dedicato a De Gasperi; Leggi >>>

Pomigliano, Antonio Polito presenta il suo libro su De Gasperi

(ilmattino.it)

Sabato 26 ottobre alle 11 nella Sala Convegni dell’ex Distilleria in Pomigliano d’Arco (all’interno del palazzo della Feltrinelli Point) il giornale ...

Antonio Polito presenta il suo “Costruttore” Alcide De Gasperi

(trnews.it)

LECCE – Nel settantesimo anniversario della morte di Alcide De gasperi, il giornalista Antonio Polito ha voluto raccontare ... Europa unita e avviò il miracolo economico. Libro che Polito ha ...

Venerdì Antonio Polito presenta al Kursaal il suo “Il costruttore”

(ekuonews.it)

L’incontro è l’ ultimo appuntamento della rassegna Communitas Cogitationis promossa dal Centro Studi “Il Risveglio”. GIULIANOVA – Sarà Antonio Polito a chiudere la terza edizione della ...

''Il costruttore'' di Antonio Polito

(palermomania.it)

Video Antonio Polito Video Antonio Polito

Le cinque lezioni di De Gasperi ai politici di oggi: Antonio Polito presenta il suo ultimo libro ''Il costruttore'', domani allo Steri a Palermo.