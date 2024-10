Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film ha generato “un minuscolo” profitto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film ha generato “un minuscolo” profitto Ant-Man and the Wasp: Quantumania del 2023 è ampiamente considerato una delusione al botteghino, se non un vero e proprio flop, ma un nuovo report rivela che il terzo capitolo dedicato alle avventure di Scott Lang ha effettivamente realizzato un piccolo profitto. Il terzo film di Ant-Man aveva un budget dichiarato di circa 200 milioni di dollari (prima dei costi di marketing) e ha finito per incassare 476 milioni di dollari in tutto il mondo entro la fine della sua programmazione nelle sale. Gli analisti avevano previsto che il film avrebbe dovuto superare i 500 milioni di dollari solo per pareggiare i conti, ma non secondo Forbes. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ant-Man and the, ilha“unAnt-Man and thedel 2023 è ampiamente considerato una delusione al botteghino, se non un vero e proprio flop, ma un nuovo report rivela che il terzo capitolo dedicato alle avventure di Scott Lang ha effettivamente realizzato un piccolo. Il terzodi Ant-Man aveva un budget dichiarato di circa 200 milioni di dollari (prima dei costi di marketing) e ha finito per incassare 476 milioni di dollari in tutto il mondo entro la fine della sua programmazione nelle sale. Gli analisti avevano previsto che ilavrebbe dovuto superare i 500 milioni di dollari solo per pareggiare i conti, ma non secondo Forbes.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disney ha speso $388 milioni per Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che ha portato utili per appena 88.000$; Ant-Man and the Wasp Quantumania ha fruttato alla Disney... 88.000 dollari?; Marvel, clamoroso: Ant-Man 3 non è stato un flop, anche se è costato 388 milioni; Ant-Man and The Wasp - Quantumania su Disney+ - La nostra recensione e il trailer; Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas voleva che Hank Pym morisse: "Ho chiuso col personaggio"; Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha avuto una produzione "assolutamente caotica", secondo Katy O'Brian; Leggi >>>

Ant-Man and the Wasp Quantumania ha fruttato alla Disney... 88.000 dollari?

(msn.com)

Il 2023 non è stato un buon anno per i Marvel Studios e la Disney in generale, ma numeri alla mano - raccolti da Forbes - dimostrano che per lo meno Ant-Man and the Wasp: Quantumania non è stato un fl ...

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha effettivamente finito per realizzare un profitto

(gamereactor.it)

Nonostante le recensioni negative e una tiepida accoglienza al botteghino, il film ha comunque spremuto un po' di soldi per la Disney.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Made Abysmal Profit Overall As New Report Shows

(theouterhaven.net)

Quantumania was the "false start" of Phase 5, and its number prove that Marvel's big swing barely got any profit.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania Actually Made Some Money - Breaking Down Marvel's Box Office Flop

(msn.com)

Quantumania," which shot out of the gate hot but then came crashing down to finish its global run with $476 million worldwide. Against a $200 million budget, it was considered a big disappointment, if ...