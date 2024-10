Lapresse.it - Alpinista muore precipitando dalle Tre Cime di Lavaredo

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poco prima delle 11 di oggi, 30 ottobre, è scattato l’allarme per unprecipitato per 700 metri dalla vetta della Ovest delle Tredi. L’uomo, G.P., 52 anni di Padenghe sul Garda (BS), aveva risalito la via normale assieme ad altre 4 persone e con loro, tolti gli zaini sulla cima, stava facendo una pausa, quando è scivolato,per centinaia di metri e finendo sui ghiaioni sottostanti, alla base della parete nord. I tentativi di recuperarlo e poi il ritrovamento: l’uomo era deceduto L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore volato sul posto ha inizialmente sbarcato con il verricello tecnico di elisoccorso e infermiere, per poi atterrare al campo base nelle vicinanze.