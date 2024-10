Alluvioni nel sud-est della Spagna: almeno 13 morti e diversi dispersi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) almeno 13 persone sono morte, tra cui quattro bambini, a causa delle inondazioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia di Valencia, in Spagna. La Guardia civile spagnola ha riferito che ci sono molteplici dispersi, senza però precisare il numero. Le inondazioni hanno colpito diverse zone nel Sud-Est della Spagna, tra cui la provincia di Castiglia-La Mancia e le strade di Letur, nella provincia orientale di Albacete, dove ci sono almeno sei dispersi. Nel Sud dell’Andalusia un treno ad alta velocità con a bordo 276 passeggeri è deragliato, senza provocare feriti. Vehicles have been swept away with shops being flooded as overflowing Magro river causes extensive flooding in Utiel, Spain, factal news reported citing emergency services..#Spain #Flood pic.twitter. Lettera43.it - Alluvioni nel sud-est della Spagna: almeno 13 morti e diversi dispersi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)13 persone sono morte, tra cui quattro bambini, a causa delle inondazioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia di Valencia, in. La Guardia civile spagnola ha riferito che ci sono molteplici, senza però precisare il numero. Le inondazioni hanno colpito diverse zone nel Sud-Est, tra cui la provincia di Castiglia-La Mancia e le strade di Letur, nella provincia orientale di Albacete, dove ci sonosei. Nel Sud dell’Andalusia un treno ad alta velocità con a bordo 276 passeggeri è deragliato, senza provocare feriti. Vehicles have been swept away with shops being flooded as overflowing Magro river causes extensive flooding in Utiel, Spain, factal news reported citing emergency services..#Spain #Flood pic.twitter.

