Agropoli, furto di abbigliamento griffato: tratto in arresto georgiano in Basilicata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Brienza (PZ), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad un controllo stradale di un 38enne georgiano accertando che lo stesso era gravato da un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura, nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania perché indagato per “furto aggravato”. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito delle indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Santa Maria di Castellabate (SA) e originate dalla denuncia del proprietario di un’attività commerciale di Agropoli (SA) in relazione al furto subito, a febbraio scorso, di capi di abbigliamento griffati di importante valore commerciale. Anteprima24.it - Agropoli, furto di abbigliamento griffato: tratto in arresto georgiano in Basilicata Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Brienza (PZ), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad un controllo stradale di un 38enneaccertando che lo stesso era gravato da un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura, nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania perché indagato per “aggravato”. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito delle indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Santa Maria di Castellabate (SA) e originate dalla denuncia del proprietario di un’attività commerciale di(SA) in relazione alsubito, a febbraio scorso, di capi digriffati di importante valore commerciale.

