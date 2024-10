Accesso per tutti alle rinnovabili nelle aree più svantaggiate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Accesso all’energia è un presupposto imprescindibile per la realizzazione di molti obiettivi di sviluppo sostenibile che esulano dal settore energetico, come l’eliminazione della povertà, l’incremento della produzione di derrate alimentari, l’Accesso ad acqua pulita, il miglioramento della salute pubblica, l’ampliamento della formazione, l’incentivazione dell’economia o, ancora, la promozione delle donne. Oggigiorno, 1,6 miliardi di persone nel mondo non hanno Accesso all’elettricità e 2,5 dipendono dalla biomassa tradizionale. Quotidiano.net - Accesso per tutti alle rinnovabili nelle aree più svantaggiate Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’all’energia è un presupposto imprescindibile per la realizzazione di molti obiettivi di sviluppo sostenibile che esulano dal settore energetico, come l’eliminazione della povertà, l’incremento della produzione di derrate alimentari, l’ad acqua pulita, il miglioramento della salute pubblica, l’ampliamento della formazione, l’incentivazione dell’economia o, ancora, la promozione delle donne. Oggigiorno, 1,6 miliardi di persone nel mondo non hannoall’elettricità e 2,5 dipendono dalla biomassa tradizionale.

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon è stato iniziatore dell’iniziativa Energia Rinnovabile per Tutti (Sustainable ... facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita – ...

Rinnovabili: ecco la nuova bozza del Decreto Fer X

Il Decreto Fer X regola gli incentivi per le energie rinnovabili, stabilendo meccanismi per impianti di diverse dimensioni, con modifiche ai prezzi di aggiudicazione e ai tempi di accesso agli incenti ...

Tensioni geopolitiche svelano le fragilità energetiche: urgente puntare su fonti green

Conflitti, cambiamenti climatici e transizione energetica, il World Energy Outlook dell’Iea esplora le sfide e le opportunità di un mondo sempre più instabile ...

Stop alle rinnovabili in Sardegna: tutti i perché di una scelta che fa discutere

Rinnovabili in Sardegna nella bufera dopo la mannaia della Giunta sulle aree idonee per impianti green. Ecco le ragioni a ottobre 2024 su SOStariffe.it ...