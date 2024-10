Unlimitednews.it - Zaia “Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia”

(Di martedì 29 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “La mia idea è che il mondo è grande,la terrei in caso per ultima. Non perchè è meglio che la centrale venga fatta nel giardino di casa altrui, ma perchè in questa fase storia non penso cheabbia bisogno di un ulteriore dibattito e di un ulteriore progetto. Piuttosto pensiamo alla riconversione con energie pulite di Marghera. Ad oggi penso che l’impatto di questa proposta sarebbedevastante, quindi la mia posizione è di assoluta contrarietà”. Così il presidente del Veneto Lucasull’ipotesi di una centralea Porto Marghera. “Ilad oggi risulta essere la tecnologia che, valutati costi e benefici, garantisce una produzione di energia più “pulita”, sulla qualedobbiamo indirizzarci – ha precisato -.