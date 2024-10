Puntomagazine.it - Volkswagen: Chiusura di tre fabbriche e rischio di tagli occupazionali

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il consiglio di fabbrica avverte: nessuno stabilimento è al sicuro, mentre l’azienda si prepara a ristrutturare in risposta alle sfide del mercato automobilistico Il colosso automobilistico tedescosi prepara a chiudere almeno tre stabilimenti in Germania, secondo quanto dichiarato dal consiglio di fabbrica dell’azienda. La presidente del consiglio, Daniela Cavallo, ha reso noto questa decisione durante un incontro informativo per i lavoratori svoltosi a Wolfsburg, città sede centrale del gruppo. motivo dellaCavallo ha avvertito che “nessuno stabilimento è al sicuro” e che anche gli altri siti produttivi subiranno un ridimensionamento. Questa mossa si inserisce in un contesto di sfide crescenti per l’industria automobilistica, compresi i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e la transizione verso veicoli elettrici.