Vintage Market a Roma (Di martedì 29 ottobre 2024) A novembre il Vintage Market torna a Roma: sarà sabato 16 e domenica 17 novembre al San Paolo District per due giorni all'insegna della creatività e dell'artigianatoIl MarketUn mercato di 6000 mq con più di 200 espositori da tutta Italia di abbigliamento e accessori Vintage, handmade e Romatoday.it - Vintage Market a Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A novembre iltorna a: sarà sabato 16 e domenica 17 novembre al San Paolo District per due giorni all'insegna della creatività e dell'artigianatoIlUn mercato di 6000 mq con più di 200 espositori da tutta Italia di abbigliamento e accessori, handmade e

Torna Fill Your Bag by East Market - tutto il vintage a portata di borsa

Al via da sabato 26 ottobre a domenica 10 novembre la nuova edizione di Fill Your Bag, l’evento di East Market dedicato esclusivamente all’abbigliamento vintage. Per primi a portare in Italia il vintage al sacco con “Solo 1 Mese in Ticinese”, ...

Un mercato di 6000 mq con più di 200 espositori da tutta Italia di abbigliamento e accessori vintage, handmade e second hand ma anche vinili, libri, collezionismo, mobili e modernariato, upcycling, ...

Mercatini e intrattenimento a 360 gradi: apre la nuova stagione dell'attesissimo Vintage Market Roma

Gli espositori saranno sempre più di 200 ogni giornata di market ... arredi vintage e modernariato. Penserete forse di non essere a Roma e invece sì, sarete proprio nella città più ...

Thrifting a Roma: 4 tappe imperdibili

La moda del thrifting, ovvero del comprare abiti di seconda mano, è spopolata anche a Roma: ecco 4 luoghi consigliati per affari assicurati!

Eco & Chic Market: artigianato e vintage a San Lorenzo

Domenica 13 ottobre 2024, nella vivace Piazza dell’Immacolata nel quartiere di San Lorenzo a Roma, si terrà l’atteso Eco & Chic Market ... artigianato e del vintage. Organizzato dall ...