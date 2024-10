Ilfattoquotidiano.it - “Vi svelo una delle più parti più sporche dell’aereo: la cintura. Sopra ci sono finiti pannolini pieni di ca***a e vomito”: lo rivela un’assistente di volo su TikTok

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non è tutto oro quello che luccica. Perlomeno non in un aereo. Una assistente di, Cher di Dallas, suha raccontato che fa questo lavoro da cinque anni e che le si è aperto un mondo sul tema dell’igiene sull’aereo. E di igiene ce n’è davvero poca. Ma qualii luoghi dove si concentrano più batteri? “Alcuni di questi potrebbero essere prevedibili – ha esordito Cher – E altri potrebbero essere una sorpresa. Numero uno, non ho mai visto la tenda del finestrino pulita in tutta la mia carriera. Le tende non vengono mai pulite,e rimangono”. Poi altri elementi più disgustosi: “I passeggeri spesso vomitano nel lavandino e questa cosa l’ho vista numerose volte. Non ho mai visto pulire i lavandini. Eviterei di bere l’acqua del lavandino e c’è un motivo per cui non è permesso berla: è sporca e contengono tanti batteri.