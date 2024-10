Lanazione.it - Vendeva sigarette e articoli da fumo senza autorizzazione: denunciato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lucca, 29 ottobre 2024 - Blitz della guardia di finanza in un esercizio commerciale di Lucca: sequestrati oltre 400 pacchetti di, prodotti da inalazionecombustione, sigari, “cigarillos” e tabacco trinciato per un peso di oltre 9 chili. Il titolare è stato. Secondo quanto ricostruito, le indagini della guardia di finanza sono partite da alcune segnalazioni dei cittadini. Una volta completato il quadro investigativo, i militari hannoil titolare dell’esercizio commerciale per violazione del “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi”. Dell’accaduto è stata informata anche l’Adm, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.