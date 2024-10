Usa: Bezos, endorsement non sposta nulla nell’esito di un’elezione (Di martedì 29 ottobre 2024) Torino, 29 ott. (LaPresse) – Il proprietario del Washington Post, Jeff Bezos, difende la decisione, che ha scatenato molte polemiche, di non dare nel giornale l’endorsement a un candidato presidenziale. Lapresse.it - Usa: Bezos, endorsement non sposta nulla nell’esito di un’elezione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Torino, 29 ott. (LaPresse) – Il proprietario del Washington Post, Jeff, difende la decisione, che ha scatenato molte polemiche, di non dare nel giornale l’a un candidato presidenziale.

