"Un albero per la salute" al Ca' Foncello di Treviso e al Santorso di Vicenza

Un carpino bianco è stato piantumato nella mattinata di oggi, 29 ottobre, nel giardino antistante all'ingresso del padiglione che ospita il reparto di malattie infettive del Ca' Foncello di Treviso, in via Scarpa. L'occasione è l'iniziativa "Un albero per la salute", evento giunto alle seconda

Un carpino bianco è stato piantumato nella mattinata di oggi, 29 ottobre, nel giardino antistante all'ingresso del padiglione che ospita il reparto di malattie infettive del Ca' Foncello di Treviso, in via Scarpa. L'occasione è l'iniziativa "Un ...

L'iniziativa è realizzata dalla Fadoi, la Società scientifica della Medicina Interna, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità, e prevede per il 2024 un'ulteriore don ...

Verranno messi a dimora, da parte dei Carabinieri, alcuni giovani alberi ciascuno dei quali potrà essere geolocalizzato attraverso uno speciale cartellino che permetterà anche di seguirne la crescita ...

L’iniziativa, in programma il 29 ottobre alle 15, promossa da Fadoi e sostenuta dai Carabinieri, si inserisce nell’approccio “One Health”, che sottolinea l'interconnessione tra salute umana, animale e ...