Turista 14enne mangia in un locale a Roma e muore per choc anafilattico, aperta indagine di polizia e Asl (Di martedì 29 ottobre 2024) Una Turista inglese di 14 anni è morta per shock anafilattico a Roma dopo aver cenato in un locale: avviate le indagini Notizie.virgilio.it - Turista 14enne mangia in un locale a Roma e muore per choc anafilattico, aperta indagine di polizia e Asl Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unainglese di 14 anni è morta per shockdopo aver cenato in un: avviate le indagini

La pizza, un dolce, poi il malore e la morte a 14 anni. Si è sentita male subito dopo aver mangiato in un locale della Capitale. La gola che si ...

A cura di Natascia Grbic 8 Una ragazzina di 14 anni è morta a Roma a causa di uno shock anafilattico, dopo aver mangiato in un locale nel quartiere Gianicolense. Per la giovane, allergica agli arachid ...

Una ragazza di 14 anni, allergica alle arachidi, è deceduta a Roma per shock anafilattico dopo aver pranzato in un locale nel quartiere Gianicolense. Inutili i tentativi di rianimazione dei ...

Una ragazzina di 14 anni è morta per uno shock anafilattico dopo aver mangiato un dolce al ristorante con i suoi genitori. L'adolescente inglese, allargica alle arachidi, era in vacanza a Roma con la ...