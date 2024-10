Tutto.tv - Tina inchioda Cristina a UeD: “Hai qualcuno fuori”, Mario smaschera Margherita

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di martedì 29 ottobre 2024) La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a CrisTenuta. la donna è stata presa di mira daCipollari. Successivamente, poi, si è parlato anche diCusitore e non sono mancati i momenti concitati. Ecco cosa è successo. CrisTenuta messa alle strette daCipollari a Uomini e Donne Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha chiamato CrisTenuta a centro studio. Per la donna erano arrivati due nuovi cavalieri che lei ha deciso di conoscere. Quest’oggi, però, ha chiuso con entrambi dicendo di non essere attratta da nessuno dei due. Dinanzi queste paroleCipollari ha sbottato ed ha accusato la dama di avereal didel programma. Di uomini per lei ne arrivano sempre molti e non è possibile che non gliene piaccia nemmeno uno.