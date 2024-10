Strade invase dai rifiuti: "Il sindaco dovrebbe dimettersi" (Di martedì 29 ottobre 2024) Degrado e Strade piene di rifiuti. Il dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Belli, punta il dito contro il sindaco Francesco Lavanga per le condizioni in cui si trovano via Como e via Vittorio Emanuele, Strade a due passi dal centro e molto frequentate perché in prossimità delle Casertanews.it - Strade invase dai rifiuti: "Il sindaco dovrebbe dimettersi" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Degrado epiene di. Il dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Belli, punta il dito contro ilFrancesco Lavanga per le condizioni in cui si trovano via Como e via Vittorio Emanuele,a due passi dal centro e molto frequentate perché in prossimità delle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:daia Palermo: è scontro tra i sindacati e ilche attacca ed evoca la…;daied effetto-giungla tra i marciapiedi: periferie di Palermo al collasso CLICCA PER IL VIDEO; Il flop ’porta a porta’. L’attacco di Pulitanò:: ", tempo scaduto. Mezzetti presenti il piano";daidi bar e ristoranti, il municipio è esasperato: “Bisogna prevedere nuove sanzioni”;e spiaggedai. "Turisti circondati dall'immondizia"; Noce,dai: "Situazione indecente da giorni, ma tanto a chi importa?" :: Segnalazione a Palermo; Leggi >>>

Strade invase dai rifiuti e degrado: il viaggio nei quartieri dove le regole non esistono

(latinatoday.it)

Da viale Kennedy a via Piave, passando per via Aspromonte, via Verdi e via dei Volsci. Solo per citare alcune strade. Qui agiscono gli incivili che ignorano la differenziata. E il tema dei rifiuti res ...

Rifiuti ammassati. Imponente pulizia in strade e cortili

(msn.com)

Operazioni di pulizia e recupero a Cadelbosco dopo le alluvioni. Famiglie evacuate ricollocate, attesa per lo stato di emergenza nazionale e raccolta fondi per i cittadini colpiti.

Catania, lo sfogo del Sindaco su chi abbandona rifiuti: “sta diventando snervante, comportamento indegno”

(strettoweb.com)

Tutta la rabbia del Sindaco di Catania Enrico Trantino contro chi abbandona rifiuti nella città etnea: le parole durissime sui social ...

L'alluvione una settimana fa: ricordi e pezzi cuore che diventano rifiuti

(bolognatoday.it)

4.000 sacchi di sabbia realizzati dalla Protezione civile nei vari di raccolta delle zone più colpite. Il sindaco Matteo Lepore torna a parlare in video in vista delle allerte previste per il week end ...