Stati Uniti, la campagna elettorale entra nei videogiochi: la mappa di Kamala Harris su Fortnite (Di martedì 29 ottobre 2024) Il prossimo 5 novembre gli Stati Uniti dovranno votare alle elezioni presidenziali tra Kamala Harris e Donald Trump. Con l'avvicinarsi dell'Election Day, lo staff della candidata democratica ha pubblicato una mappa su Fortnite. Al suo interno ci sono slogan e rimandi all'agenda politica di Harris. Non è la prima volta che succede. Fanpage.it - Stati Uniti, la campagna elettorale entra nei videogiochi: la mappa di Kamala Harris su Fortnite Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il prossimo 5 novembre glidovranno votare alle elezioni presidenziali trae Donald Trump. Con l'avvicinarsi dell'Election Day, lo staff della candidata democratica ha pubblicato unasu. Al suo interno ci sono slogan e rimandi all'agenda politica di. Non è la prima volta che succede.

