Spettacolo teatrale per bambini "Che favola!"

Venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre, alle 15,30, presso il Teatro di Documenti – via N. Zabaglia, 42 (zona Testaccio) va in scena lo Spettacolo "Che favola!" regia di Anna Ceravolo. Con Anna Ceravolo e Renato Ferrero. Stupirsi è un'azione involontaria, ed è tanto più piacevole quanto più

Spettacolo teatrale per bambini "Che favola!"

Venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre, alle 15,30, presso il Teatro di Documenti – via N. Zabaglia, 42 (zona Testaccio) va in scena lo spettacolo “Che favola!” regia di Anna Ceravolo. Con Anna Cera ...

Cattivissimo Io, spettacolo per bambini di Pietro Clementi

Sabato 9 novembre 2024 alle ore 15.00 e alle ore 17.30 va in scena al Teatro Manzoni di Milano (via Manzoni 42) lo spettacolo per bambini Cattivissimo Io, produzione Un Teatro da Favola con la regia ...

La favola napoletana nel teatro: recitazione e musica sul palco ad Acerra

Inaugurata la terza settimana che, incentrata sulla favola napoletana, culminerà con il concerto di Uècaro e lo spettacolo in anteprima nazionale di ...

Storie di Mercoledì, spettacolo per bambini di Pietro Clementi

Sabato 2 novembre 2024 alle ore 15.00 e alle ore 17.30 va in scena al Teatro Manzoni di Milano (via Manzoni 42) lo spettacolo per bambini Storie di Mercoledì, produzione Un Teatro da Favola con la ...