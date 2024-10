Sorteggio Wta Finals Riyadh 2024 con Jasmine Paolini oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 29 ottobre 2024) Tutto pronto per il Sorteggio dei gironi delle Wta Finals 2024, che si terranno a Riyadh – in Arabia Saudita – dal 2 al 9 novembre. Si chiude in Medio Oriente la stagione del tennis femminile, con le 8 migliori giocatori del mondo che si contenderanno lo scettro di ‘maestra’. La favorita non può che essere Aryna Sabalenka, ma attenzione alla campionessa uscente e anche alle americane Coco Gauff e Jessica Pegula. Proverà infine a giocarsi le sue carte e godersi l’esperienza Jasmine Paolini, che sarà protagonista anche in doppio con Sara Errani. CALENDARIO E COPERTURA TV Il Sorteggio delle Wta Finals 2024 si terrà oggi, martedì 29 ottobre. Non è stato pero reso noto l’orario d’inizio della cerimonia né se sarà possibile seguirla da qualche parte. Verosimilmente degli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali delle Wta Finals di Riyadh (specialmente social). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tutto pronto per ildei gironi delle Wta, che si terranno a– in Arabia Saudita – dal 2 al 9 novembre. Si chiude in Medio Oriente la stagione del tennis femminile, con le 8 migliori giocatori del mondo che si contenderanno lo scettro di ‘maestra’. La favorita non può che essere Aryna Sabalenka, ma attenzione alla campionessa uscente e anche alle americane Coco Gauff e Jessica Pegula. Proverà infine a giocarsi le sue carte e godersi l’esperienza, che sarà protagonista anche in doppio con Sara Errani. CALENDARIO E COPERTURA TV Ildelle Wtasi terrà, martedì 29 ottobre. Non è stato pero reso noto l’d’inizio della cerimonia né se sarà possibile seguirla da qualche parte. Verosimilmente degli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali delle Wtadi(specialmente social).

