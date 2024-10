Sciopero nel commercio per Ognissanti: "I lavoratori hanno diritto a recuperare una dimensione sociale e familiare delle festività" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Continua la decisione di aprire i negozi, da parte di alcune aziende, per la festività di Ognissanti (1° novembre), decisione che riteniamo irrispettosa e irriguardosa verso i lavoratori e le lavoratrici di un settore 'sempre aperto'. Filcams Cgil e UilTucs regionali della Toscana sono da sempre Pisatoday.it - Sciopero nel commercio per Ognissanti: "I lavoratori hanno diritto a recuperare una dimensione sociale e familiare delle festività" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Continua la decisione di aprire i negozi, da parte di alcune aziende, per ladi(1° novembre), decisione che riteniamo irrispettosa e irriguardosa verso ie le lavoratrici di un settore 'sempre aperto'. Filcams Cgil e UilTucs regionali della Toscana sono da sempre

“Stamattina ho depositato una proposta di legge per garantire la chiusura degli esercizi commerciali durante le principali festività nazionali: Capodanno, Pasqua, il Primo Maggio, Ferragosto, Natale, Santo Stefano. Un provvedimento di buon senso ...

Continua la decisione di aprire i negozi, da parte di alcune aziende, per la Festività di "Ognissanti" (1° novembre), decisione che riteniamo irrispettosa ...

Ficalms Cgil e Uiltucs della Toscana proclamano lo sciopero del commercio per venerdì 1 novembre 2024. In un comunicato, le sigle sindacali affermano che ...

Autunno caldissimo questo del 2024, per la scia di scioperi che stanno paralizzando i servizi in Italia, a cominciare dai trasporti, ma non solo. Il prossimo blocco è di nuovo uno sciopero ...

