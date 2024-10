Scherma al via a Orano la Cdm di sciabola | 24 gli Azzurri convocati

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tutto pronto per il via alla Coppa del mondo di, che vedrà la prima tappa in scena a, in Algeria, dal 7 al 10 novembre. Dopo il primo allenamento collegiale svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, il ct Nicola Zanotti ha diramato la lista deiin cui figurano molti giovani, con l’obiettivo di dare fiducia per porre subito le basi per il quadriennio che è appena cominciato. Al maschile saranno in gara nell’individuale Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto e Giovanni Repetti.