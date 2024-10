Rubano la carrozzina a un’anziana con disabilità, i parenti: “La sedia a rotelle sono le gambe di mia madre” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il furto è avvenuto nei giorni scorsi a Meda (Monza e Brianza) dove i ladri hanno rubato la sedia a rotelle a un'anziana con disabilità. Dure le parole della figlia che si è detta scoraggiata da quanto avvenuto. Indagano le forze dell'ordine che stanno cercando di identificare i malviventi. Fanpage.it - Rubano la carrozzina a un’anziana con disabilità, i parenti: “La sedia a rotelle sono le gambe di mia madre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il furto è avvenuto nei giorni scorsi a Meda (Monza e Brianza) dove i ladri hanno rubato laa un'anziana con. Dure le parole della figlia che si è detta scoraggiata da quanto avvenuto. Indagano le forze dell'ordine che stanno cercando di identificare i malviventi.

Rubano la carrozzina a un’anziana con disabilità, i parenti: “La sedia a rotelle sono le gambe di mia madre”

Il furto è avvenuto nei giorni scorsi a Meda (Monza e Brianza) dove i ladri hanno rubato la sedia a rotelle a un'anziana con disabilità ...

Meda. “Non è tanto una questione economica, ma la delusione e il dispiacere che possano accadere certe cose”. Le parole sono di L.S., una medese che ha raccontato a noi di MBNews la triste vicenda che ...

ACERRA – “Non mi interessa della refurtiva realizzata a casa mia, ma faccio appello al cuore di chi ha sottratto il cane di mia figlia, pregando, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché la mia ...

L’incidente pochi giorni fa, per la giovane un trauma cranico. Dall’Aglio: «Le luci vanno riaccese, i rischi sono troppo alti» ...