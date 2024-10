Rimini-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Legnago, match dello stadio Romeo Neri valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione romagnola, dopo l’ottimo pareggio conquistato lo scorso venerdì in casa della Ternana, vuole tornare alla vittoria dato che nelle ultime quattro partite ha raccolto appena tre punti. Rimini-Legnago, come seguire il match La formazione ospite, dopo un avvio di stagione disastroso, è riuscita a rialzare la testa e ora spera di trovare una maggiore continuità di risultati in seguito al successo ottenuto contro il Milan Futuro. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Neri valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La formazione romagnola, dopo l’ottimo pareggio conquistato lo scorso venerdì in casa della Ternana, vuole tornare alla vittoria dato che nelle ultime quattro partite ha raccolto appena tre punti., come seguire il match La formazione ospite, dopo un avvio di stagione disastroso, è riuscita a rialzare la testa e ora spera di trovare una maggiore continuità di risultati in seguito al successo ottenuto contro il Milan Futuro. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

(calcionews24.com)

Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiale per club, Champions League, Europa League, Conference League, ma anche ...

Iris guida programmi Tv

(comingsoon.it)

Programmi tv su Iris oggi: guida tv del palinsesto di Iris per sapere cosa fanno e cosa vedere su Iris grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce orarie.

Oggi in TV su TV 2000

(movieplayer.it)

Scopri la programmazione televisiva di TV 2000 con tutte le informazioni sui programmi in onda durante la giornata per sapere cosa fanno e cosa c'è da vedere oggi in TV su TV 2000.

Pianese-Carpi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

(sportface.it)

Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or ...